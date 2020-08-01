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Kuşadası’nda sosyal mesafeli eğlence

AYDIN HABERLERİ  | 01.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası’nda konaklama turizminde yüzde 80 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı.

4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuşadası’nda konaklama turizminde yüzde 80 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Korona virüs salgınıyla birlikte kapanan ve 21 Temmuz tarihinde alınan kararla tüm Türkiye’de yeniden kapılarını açan eğlence yerleri, bayramın ilk günüyle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyan tatilcilerle dolup taştı.
Tatil için Kuşadası’nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Bar ve disko gibi eğlence yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yönelik önlemlerle birlikte Kuşadası’nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Liman, Kaleiçi ve Yılancı Burnu’ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle tatilcilerin büyük ilgisiyle karışlaştı.
Kuşadası’nda bayramda kapılarını açan eğlence yerleri sosyal mesafe kuralları kapsamında dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, sosyal mesafeli eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise korona virüs salgınından sonra ilk kez hareketli bir dönem yaşadıklarını söylediler.

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