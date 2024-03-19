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Kuşadası’nda şüpheli ölüm

İHA İHA
19.03.2024 07:44
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki erkek şahıs başından aldığı darbelerle ölü olarak bulundu.

Şahısla birlikte evinde alkol aldığı öne sürülen şüpheli bir kişi, polis tarafından aranırken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, Davutlar Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu’nun, dün gece saatlerinde A.A. (39) ile birlikte alkol aldığı iddia edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde A.A., Abidin Canbazoğlu’na ait otomobil ile evden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde kapısının önünde bir miktar kan gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Canbazoğlu’nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 75 yaşındaki adamın başından aldığı darbelerle hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Canbazoğlu’na ait otomobil ile evden ayrılan A.A. ise her yerde aranıyor. Ayrıca olayın cinayet olup olmadığı da araştırılırken, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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