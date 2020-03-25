YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği

Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanarak kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile 22 Mart tarihinde uygulamaya geçirilen “Trafik Sakinleştirme Projesi” STK’larca da memnuniyetle karşılanıyor.23 Mart Pazartesi sabahı tek yöne uyanan Kuşadası’nda, uygulamanın 3.’cü gününde projenin getirdiği olumu trafik akışı da kendini göstermeye başladı.23 Mart Pazartesi saat 00:00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanarak kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile 22 Mart tarihinde uygulamaya geçirilen “Trafik Sakinleştirme Projesi” STK’larca da memnuniyetle karşılanıyor.
23 Mart Pazartesi sabahı tek yöne uyanan Kuşadası’nda, uygulamanın 3.’cü gününde projenin getirdiği olumu trafik akışı da kendini göstermeye başladı.
23 Mart Pazartesi saat 00:00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Kuşadası’nda şehir içinde artık kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinin tek çözümünün tek yön olduğunu belirten Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve ekiplerinin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını kararlılıkla tek tek çözüyor. Ben bütün güzergahı 2 defa dolaştım. Proje bu işin uzmanı kişiler tarafından bilimsel bir çalışma yapıldıktan sonra hayata geçirildi. Amaç Kuşadası’nda yıllardır süregelen trafik problemini çözüme kavuşturmaktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ve ekibi bu konuda çok tecrübeli. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel de bu işi çok iyi biliyor. Sadece kent halkının yeniliğe alışması için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ben sistem kusursuz işliyor diyebilirim. Bundan daha iyi işleyecek bir sistemin olacağını düşünmüyorum. Ancak Kuşadası’nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kaçınılmaz kılmıştır. Uygulamanın hayata geçirilmesinde kararlılık gösteren Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve uygulamada büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, uygulamaya başlanan "Trafik Sakinleştirme Projesi" ile kent içi trafik yoğunluğunun azalacağının altını çizerek; “3. gün itibari ile uygulamaya vatandaşlarımızın ve STK’ların büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır. Şoförler Odası Başkanımız Hüsnü Öten ile beraber uygulama hattını inceledik. Kendisinde bu konuda bizim en önemli paydaş ve destekçilerimizden biridir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli Belediyesi’nden Korona virüs ile mücadelede örnek çalışma

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.