YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 26.04.2020 21:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AAP 164 plakalı otomobil sürücüsü Remzi D., Sanayi Kavşağı’nda dönüş yapmak isterken Gökhan K. Yönetimindeki 34 FC 3348 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Remzi D.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira adli para cezası uygulandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Darende’de sokaklar boş kaldı

Darende’de sokaklar boş kaldı

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 26 Nisan Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:01
Yatsı
21:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Pazar

Aka Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Bozdoğan Kaymakamı Ardıç’ın Ramazan Ayı mesajı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Kuyucak Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıttı

Kuyucak Belediyesi vatandaşlara bayrak dağıttı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.