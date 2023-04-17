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Kuşadası’nda trafik kazası: 3 yaralı

17.04.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri Hint uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hint uyruklu U.A. idaresindeki 34 EZJ 954 plakalı otomobil ile S.O. idaresindeki 09 BZ 116 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken, U.A., S.O. ile 09 BZ 116 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan M.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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