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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 25.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sahil siteleri civarında durumlarından şüphelenilen iki kişi durdurularak, 8.60 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sahil siteleri civarında durumlarından şüphelenilen iki kişi durdurularak, 8.60 gr esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucunda şüphe üzerine durdurulan İ.E. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenerek, gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkarılan İ.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda ise ihbar üzerine yakalanan D.K. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında üzerinde marka model bulunmayan ruhsatsız tabanca, 7 adet 9mm fişek ve 1 adet 6,35mm fişek ele geçirildi. Bayraklıdede Mahalelesi’ndeki Kuştur uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada da 1 adet 7.65 mm çapında üzerinde seri numarası bulunmayan tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet şarjör yakalandı. Olayla ilgili E.Y. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Her iki olayda gözaltına alınan D.K. ve E.Y. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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