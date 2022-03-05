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Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

05.03.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yaptığı saldırıları protesto etti.

Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanan grup, "Savaşa hayır", "Savaşı durdur", "Ukrayna yanıyor susma" yazılı dövizler taşıdı.

Ulusal marşların okunduğu esnada bazı Ukraynalılar gözyaşı döktü. Bazı Türk vatandaşları da Ukraynalılara destek verdi.

Grup adına konuşma yapan Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta masum sivillerin ölmeye devam ettiğini söyledi.

Savaşın bir an önce durdurulmasını istediklerini aktaran Burgaç, "Vatanımızın bir karış toprağını bile vermeyeceğiz. Kuşadası Belediyesinin de verdiği destekle Ukraynalılar için bir yardım kampanyası başlattık. İsteyen herkes kampanyaya katılabilir. Rusya, asker veya sivil ayrımı gözetmeksizin çocuklar da dahil herkesi öldürüyor." dedi.

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