Kuşadası’nın doğal miraslarının tescil çalışması tamamlandı

Kuşadası ve çevresinde tespit edilen anıtsal kriterlere sahip ağaçların tescil çalışmaları tamamlandı.

Kuşadası Eko Sistemi Koruma Derneği(EKODOSD) tarafından bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyen Cahit Şat ile birlikte Kuşadası genelinde yürütülen arazi çalışmalarında tespit edilen ağaçların Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla ölçümleme çalışmaları yapılmış ve yapılan bu çalışmalar belediye tarafından kitap haline getirilmişti. Tescil çalışmalarıyla ilgili ilk çalışma önceki aylarda Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay’ın katılımıyla yapılmıştı. Bu kez, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü uzmanları Kuşadası’na gelerek, geri kalan anıtsallık kritere sahip ağaçların tescil işlemlerini tamamladı. Çalışmalar sırasında EKODOSD’un başvuruları içinde olan ve kent içinde kalan ve doğa şartları nedeniyle fırtınada yıkılan Menengiç ağacı değerlendirmeye alınmadı.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası’nda anıtsallık kriteri taşıyan ağaçların tespit çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Amacımız Kuşadası’nın günümüze kadar gelebilen doğal miraslarının korunarak gelecek kuşaklara ulaşmasıdır. İçlerinde Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerini gören tarihin bu sessiz tanıklarının yaşamlarını sürdürebilmesi için uygun koşulların ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, çocukların bu ağaçlarla buluşmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda da Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün önemli destekleri olacaktır. Anıt ağaçlar yaşayan birer canlı tarih olarak, bulunmuş olduğu kentlere gurur veren doğal miraslarımızdır. Biz de gurur duyduğumuz bu ağaçlarla ilgili Kuşadası’nı, Aydın Bölgesinde anıt ağaç sayısı en fazla olan ilçe yapmak istiyoruz. Duyarlı vatandaşlardan da bu konuda ihbarlar gelmektedir. Ancak bunlardan sadece anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlar değerlendirmeye alınmaktadır “ dedi.

Anıt ağaçları turizme kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Anıt statüsü alan ağaçlarla ilgili, Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, EKODOSD ve ATRO (Aydın turist Rehberleri Odası), Kuşadası TÜRSAB işbirliğiyle “Anıt Ağaçlar Rotası” hazırlayarak, ağaçların aynı zamanda turizme kazandırılmasını düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün Anıt Ağaçlar için dikilecek tabela tasarım örnekleri belediyelere gönderildiğinde, ağaçların bulunduğu alanlara dikilmesi sağlanacak ve ziyaretçiler ağaçlar konusunda bilgi alabilecektir. Ayrıca anıt ağaçların türlerini, özelliklerini ve mitolojik hikayelerinin yer aldığı bir kitapçık bastırılması ve kent içinde de Kuşadası’na gelen yerli-yabancı misafirlerin anıt ağaçlarla ilgili bilgi alabilecekleri birer tabelanın dikilmesi, tanıtım ve ağaçlara sahip çıkılması yönünden yararlı olacaktır “ diye konuştu.

