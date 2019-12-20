Kuşbeyleri hünerlerini sergiledi! İnanılmaz görüntüler...

Başkent Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında gerçekleşen etkinlikte, ülkenin dört bir yanından onlarca kartal yetiştiricisi bir araya geldi.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'ın çevresindeki Kaynar kasabasında düzenlenen yarışmaya katılan katılımcılar, evcil kartallarıyla birlikte tavşan avına çıkıyor. Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan'da düzenlenen turnuvaya, Kazakistan ve Moğolistan’dan onlarca kartal avcısı katıldı.

KARTAL EĞİTEN KİŞİLERE NE DENİR?

Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eğiten ve avda kullanan kişilere kuşbeyi denilmektedir. Kuşbeyleri kartalları yavruyken yakalayarak sıkı bir eğitime tabi tutar ve iyi bir avcı olması için gerekli tüm eğitimi verir.

TURNUVANIN AMACI NE?

Turnuva, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak için düzenleniyor. Festivalin ilk gününde kartal ve şahinler uçuş ve komutlara uyma gibi yeteneklerini sergilerken ikinci günde ise finale kalan yarışmacılar kartallarının avlama yeteneklerini gösterdi. En hızlı sürede avını yakalayan kartalın sahibi yarışı kazanıyor.

TÜRKLERİN EN ESKİ AVCILIK TÜRLERİNDEN BİRİ

Kartalla avcılık Türklerin en eski avlanma tekniklerinden biridir. Göz alıcı görüntülere sahne olan turnuvadan kareler...

