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Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

13.09.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisindeki Leyla rolüyle ekranlara gelen Melisa Döngel, güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan biri. Sosyal medya yönünü de güçlü tutan Döngel, son pozuyla adeta Instagram'ı yaktı geçti...

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Genç yeteneklerden biri olan Melisa Döngel, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Son dönemlerde Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Kusursuz Kiracı dizileriyle peş peşe ekranlara geldi. Döngel, son olarak sosyal medya pozuyla olay yarattı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE DUDAK UÇUKLATTI

22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, süper mini elbisesiyle poz verdi.

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

O poz kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Döngel'in sevenleri, ünlü oyuncunun cesur pozuna yorum yağdırdı.

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Melisa Döngel bu yaz bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi.

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Genç oyuncu, fit vücuduyla beğeni topladı.

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

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