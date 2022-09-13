Kusursuz Kiracı'nın Leyla'sı Melisa Döngel süper mini elbisesiyle dudak uçuklattı! Beğeni rekoru kırdı

Genç yeteneklerden biri olan Melisa Döngel, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Son dönemlerde Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Kusursuz Kiracı dizileriyle peş peşe ekranlara geldi. Döngel, son olarak sosyal medya pozuyla olay yarattı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE DUDAK UÇUKLATTI

22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, süper mini elbisesiyle poz verdi.

O poz kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Döngel'in sevenleri, ünlü oyuncunun cesur pozuna yorum yağdırdı.

Melisa Döngel bu yaz bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirdi.

Genç oyuncu, fit vücuduyla beğeni topladı.





