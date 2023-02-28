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Kütahya Belediyesi, Adana’ya hasar tespit ekibi gönderdi

28.02.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediyesi, Adana’da görev yapmak üzere yeni bir hasar tespit ekibini bölgeye gönderdi.

Kütahya Belediyesi, Adana’ya hasar tespit ekibi gönderdi

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan belediye, bugün de Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden oluşan 4 kişilik hasar tespit ekibini Adana’ya gönderdi.

Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hepimizi üzen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 22 gün geçti. 22 gün boyunca tüm Türkiye elinden geldiğince o bölgeye yardım etti, etmeye devam ediyor. Kütahya Belediyesi olarak da biz ilk günden bu yana yardımlarımızı ve desteklerimizi sürdüremeye devam ediyoruz. Şu ana kadar iş makinası dahil 43 araçla, 33 tır yardım malzemesine ek olarak 196’ıncı personelimizi de yeni ekiple bölgede hasar tespiti yapmak üzere Adana ilimize uğurluyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarına ve Milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ekibimize de kolay gelsin diyerek dualarla Adana’ya uğurluyoruz. Allah bu aziz Millete bu tür acıları bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.


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