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  4. Kütahya'da yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

Kütahya'da yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Kütahya'da bu sabah başlayan kar yağışının ardından 'Kütahya'da yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi?' sorusuna cevap Valilik'ten geldi. Kütahya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Kütahya'da yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Kütahya Valiliği'nden açıklama

Kütahya'da yarın (8 Ocak Çarşamba) okullar tatil edildi. Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda 8 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün daha ara verildi. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA

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Merkez
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Gediz
Şule Eczanesi
Simav
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