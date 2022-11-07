Kütahya Millet Bahçesi’nde sona yaklaşıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Milet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Önsay, Çatladan ve Bayırcı’ya şantiye şefi Soner Sırtkaya tarafından bilgiler sunuldu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Önsay, Millet Bahçesi’nin iki ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Önsay, "Malum olduğu üzere 81 ilde 81 Milyon metrekare millet bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yapılan bir iş. Hakikaten şehirlerimizde insanlarımızın alan bulabilecekleri, zamanlarını geçirecekleri Milet Bahçeleri imal ediliyor. Kütahya’mız dada yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımı olarak 47 milyon TL tutarında bir bedelle ihalesi yapılan bir işin şu anda ortasındayız. Firmamız uzunca bir dönemden burada çalışmalarını sürdürüyor. Nasip olursa Kasım ayı sonunda geçici kabul için müracaat edecekler. Bu da bizim, Aralık’tan, Ocak’tan itibaren Kütahyalılar olarak bu alanı kullanabileceğimizi gösteriyor.

Burada binlerce ağaç var. Firma burada yaptığı işlemler boyunca baştan itibaren hiçbir ağaca zarar vermeden çalışmalarını yürüttü. Bu bölgede bütün ağaçlar korundu. Arka alanda gördüğünüz kafeteryalar, oyun alanları, basketbol sahaları, tenis kortları 105 bin metrekarelik alanda milletimizin nefes alabileceği, Kütahyalılarımızın hafta sonları nefes alabileceği, hafta sonlarını ve boş zamanlarını değerlendirebileceği bir alan oluşturuluyor. Güzel bir kafeterya yapılmış çok büyük. 780 metrekareden oluşup, bin 700 metrekareye ulaşan bir kapalı alanımız da var orada. Kütüphane, çocuk oyun alanlarımız var. Kışın da kolayca kullanabileceğimiz bir alanımız da var. İnşallah milletimize, memleketimize, Kütahya’mıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin bir armağanı olarak millet bahçesine kısa zamanda kavuşacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Müdürlüğümüzün Kütahya’mız özelinde 10’na yakın yerde büyük yatırım hamlesi var. İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek, Sultabağı’nında kentsel dönüşümü Bakanlığımıza geçmiş durumda. Kütahya’mız daha yaşanılabilir, daha gelişmiş bir şehir yapmak üzere bütün kadrolarımızla, müdürlüklerimizle, siyasi alandaki arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle hep beraber gayretle inşallah Kütahya’yı daha iyi yelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

