YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu tahmin edilen 1 milyon dolarlık banknot ve sertifikası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri bir istihbarat üzerine Çobanköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildekilerden birinin üst aramasında, ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ile bu paraya ait hazırlanmış özel sertifika bulundu.

Ele geçirilen banknot ve belgenin, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderileceği bildirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, Ş.G. ve Z.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:29
Akşam
19:13
Yatsı
20:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Çamlıca Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Şekercioğlu Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.