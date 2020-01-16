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  4. Kütahya’da 1 yılda 8 bin 233 konut satış sonucu el değiştirdi

Kütahya’da 1 yılda 8 bin 233 konut satış sonucu el değiştirdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre; Kütahya’da 2018 yılında 9 bin 6 olan toplam konut satışının, 2019 yılında yüzde 8,6 azalarak 8 bin 233 olarak gerçekleştiğini açıkladı.TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’da 2018 yılında bin 630 olan ipotekli konut satışının, 2019 yılında yüzde 10,2 artarak bin 796 olarak gerçekleştiğini belirtti.Akyol,” Diğer konut satışlarına (satış ve türevlerini içeren ipotekli satış hariç konut satışları) bakıldığında, Kütahya’da 2018 yılında 7 bin 376 olan diğer satışlar, 2019 yılında yüzde 12,7 azalarak 6 bin 437 olarak gerçekleşmiştir.

Kütahya’da 1 yılda 8 bin 233 konut satış sonucu el değiştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre; Kütahya’da 2018 yılında 9 bin 6 olan toplam konut satışının, 2019 yılında yüzde 8,6 azalarak 8 bin 233 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’da 2018 yılında bin 630 olan ipotekli konut satışının, 2019 yılında yüzde 10,2 artarak bin 796 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Akyol,” Diğer konut satışlarına (satış ve türevlerini içeren ipotekli satış hariç konut satışları) bakıldığında, Kütahya’da 2018 yılında 7 bin 376 olan diğer satışlar, 2019 yılında yüzde 12,7 azalarak 6 bin 437 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Kütahya’da satış sonucu el değiştiren konutların yüzde 18,1’ini ipotekli konut satışları oluştururken, 2019 yılında bu oran artarak yüzde 21,8 olmuştur” dedi.

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Ali Körük Eczanesi
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