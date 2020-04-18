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Kütahya’da 260 litre dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir iş yerinde izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 260 litre alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri satışı yapıldığını tespit etti.

Kütahya’da 260 litre dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi

Kütahya’da bir iş yerinde izinsiz olarak satışı yapıldığı belirlenen 260 litre alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte iş yerinde yapılan aramada; Toplam 44 adet şeffaf bidonlar içerisinde 260 litre satışa hazır vaziyette, dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirilirken, işyeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya’da 260 litre dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirildi

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