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Kütahya’da 285 kadına eğitim

02.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediyesi Uyuştucuyla Mücadele Birimi (UMER) tarafından 285 kadına “Aile ve madde bağımlılığı“ eğitimi verildi.

Kütahya’da 285 kadına eğitim

Belediyeden yapılan açıklamada, "UMER geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için mücadele etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimleri ile bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Eğitim amacımız, çocuklarımızın bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi ve sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmaktır" denildi.

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