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Kütahya’da 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:10 | Son Güncelleme

Kütahya’da ormanlık alanda kenevir yetiştiren iki kişi dört günlük takip sonucu ektikleri keneviri sularken suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Emet İlçe Jandarma Komutalığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Günlüce Köyü Gerdime mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.

Kütahya’da 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kütahya’da ormanlık alanda kenevir yetiştiren iki kişi dört günlük takip sonucu ektikleri keneviri sularken suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emet İlçe Jandarma Komutalığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Günlüce Köyü Gerdime mevkiinde bulunan ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Uyuşturucu elde edilen kenevir bitkisini yetiştirdiği belirlenen alanı dört gün gözetleyen ekipler, bahse konu ormanlık alana gelen Mehmet Ö. ve Şahin K. isimli şüphelileri yaklaşık 80-90 santimetre uzunluğunda 35 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen kenevirlerin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla imha edildiği, yakalanan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kütahya’da 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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