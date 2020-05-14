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Kütahya’da 69 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ve Altıntaş ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kaçak ekilmiş 69 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emet ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Altıntaş ilçesi Beşkarış Köyünde A.D.

Kütahya’nın Emet ve Altıntaş ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kaçak ekilmiş 69 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emet ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Altıntaş ilçesi Beşkarış Köyünde A.D. isimli şahıs tarafından 3 bin 200 metrekare tarlaya 64 bin kök yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı, Emet ilçesi Aydıncık Köyünde M.A.P. isimli şahsın Aşağıköy mevkiinde bulunan yaklaşık 350 metrekare tarlaya 5 bin kök kaçak haşhaş ekimi yaptığı tespit edildi.
Toplam 69 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi yerinde imha edilirken, şüpheliler A.D. ve M.A.P. hakkında adli tahkikata başlandı.

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