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  4. Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

AA AA
01.08.2024 09:46
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Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Evliya Çelebi Mahallesi Nurettin Veli Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan 43 AEJ 945 plakalı şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, bir sitenin duvarına çarparak durdu.

Otomobili kullanan 14 yaşındaki S.S.A'nın yapılan kontrolünde, 228 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis ekibi, çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası görmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Kütahya

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