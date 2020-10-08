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Kütahya'da Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Kütahya'da Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturuldu

Kütahya’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla belediye fuar alanında toplandı.

Araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatan vatandaşlar, şehir turu attı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Ermenistan'ın haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir haksızlıkla karşı karşıya. Onların haklı olduğunu yer gök ve tüm insanlık kabul ediyor. Bugün Birleşmiş Milletler, ne olursa olsun Ermenistan’ın yanında duran Rusya bile ‘Azerbaycan haklı’ diyor. Peki ne oluyor da Ermenistan, kardeşlerimizin topraklarını gasbediyor ve bir savaşın başlangıcı için kan akıtıyor. Aslında Ermenistan hükümeti de kullanılıyor ve maalesef küresel güçlerin oyuncağı oluyor. Onların bir piyonu olarak bölgedeki halkların geleceğini tehlikeye atıyor."

Yenipazar, dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerine destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte Azerbaycan’ın verdiği mücadelenin zaferle sonuçlanması için dua edildi.

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