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Kütahya’da başarılı MEGDEP Projeleri ödüllendirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kütahya’da Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı (MEGDEP) Kapsamında başarılı projeler ödüllendirildi.Zafer Kalkınma Ajansı tarafından çağrıya çıkan Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında Kütahya’da başarılı bulunan projelerin Okul Müdürleri ve proje ekipleri ödüllendirildi.İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki eğitim konusunda son yıllarda yapılan çalışmalarla mesleki eğitim ön plana çıkmış ve yapılan başarılı çalışmalar ülkemizde önemli ses getirmiştir.

Kütahya’da Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı (MEGDEP) Kapsamında başarılı projeler ödüllendirildi.
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından çağrıya çıkan Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında Kütahya’da başarılı bulunan projelerin Okul Müdürleri ve proje ekipleri ödüllendirildi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki eğitim konusunda son yıllarda yapılan çalışmalarla mesleki eğitim ön plana çıkmış ve yapılan başarılı çalışmalar ülkemizde önemli ses getirmiştir. Özellikle ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne dayalı çalışmaların yapılması, mesleki eğitime farklı vizyon kazandırmıştır" dedi.

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