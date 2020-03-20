YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ’Beyaz Masa, Çözüm Masa’sı oldu

Kütahya’da ’Beyaz Masa, Çözüm Masa’sı oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.03.2020 19:11 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi’nde vatandaşların şikayet ve taleplerini kolayca iletebilmeleri amacıyla hizmet veren ’Alo 153 Beyaz Masa’ bundan böyle ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmet verecek.Vatandaşların, belediye hizmetlerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanması amacıyla hizmet veren ’Alo 153 Beyaz Masa’ güncellenip yenilenerek bundan böyle ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmetlerine daha kaliteli bir şekilde devam edeceği belirtildi.Daha önce ’Beyaz Masa’ olarak hizmet veren birimin artık ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmet vereceğini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Kütahya’da ’Beyaz Masa, Çözüm Masa’sı oldu

Kütahya Belediyesi’nde vatandaşların şikayet ve taleplerini kolayca iletebilmeleri amacıyla hizmet veren ’Alo 153 Beyaz Masa’ bundan böyle ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmet verecek.
Vatandaşların, belediye hizmetlerinden daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanması amacıyla hizmet veren ’Alo 153 Beyaz Masa’ güncellenip yenilenerek bundan böyle ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmetlerine daha kaliteli bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Daha önce ’Beyaz Masa’ olarak hizmet veren birimin artık ’Alo 153 Çözüm Masa’ olarak hizmet vereceğini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ekibimizi güncelledik, ilgili müdürlüklerimize paylaştırdık, artık bundan sonra ’Alo 153 Çözüm Masa’ya gelen her talep ilgili müdürlüklere aktarılacak. Vatandaşımızdan gelen şikayet veya talepler, yerine getirildiyse getirildiği, getirilemediyse, niçin getirilemediği gelen şekliyle vatandaşımıza geri bildirilecek. Şikayet mesaj yolu ile geldi ise mesaj yolu ile, telefon yolu ile geldiyse telefonla, whatsapp yolu ile geldiyse whatsapp yolu ile, e-mail yolu ile geldiyse e-mail aracılığı ile yani şikayet veya talep hangi yolla geldiyse aynı yolla geri bildirimler olacak. Şuanda ekibimiz hazır, vatandaşlarımızın hizmetine devam ediyorlar" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Güven Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.