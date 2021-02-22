YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kütahya’da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

22.02.2021 22:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kütahya’da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 adet cinsel içerikli macun, 749 adet cinsel içerikli kapsül ve tablet, 126 adet cinsel içerikli sprey ve damla olmak üzere toplam bin 65 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 adet cinsel içerikli macun, 749 adet cinsel içerikli kapsül ve tablet, 126 adet cinsel içerikli sprey ve damla olmak üzere toplam bin 65 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.H. hakkında adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
13:19
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Simav’da uyuşturucu operasyonu

Simav’da uyuşturucu operasyonu

Başkan Ali Var: "AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyasetidir"

Başkan Ali Var: "AK Parti siyaseti hizmet ve eser siyasetidir"

Kütahya’da üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma imkanı

Kütahya’da üniversite öğrencilerine yurtlarda barınma imkanı

KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile buluştu

Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile buluştu

Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile buluştu

Başdanışman Kışla, Kütahya’daki STK temsilcileri ile buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.