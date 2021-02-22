Kütahya’da bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan bir araçta bin 65 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 190 adet cinsel içerikli macun, 749 adet cinsel içerikli kapsül ve tablet, 126 adet cinsel içerikli sprey ve damla olmak üzere toplam bin 65 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.H. hakkında adli işlem yapıldı.

