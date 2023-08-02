Kütahya’da bir araçta 137 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kütahya-Eskişehir PTS noktasında durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan S.A. isimli şüpheli şahıstan,137.52 gram skunk esrar maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 193 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan yasal işlemin ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.

