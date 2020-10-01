YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Çarşamba köyünde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu.

Bu nedenle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Çarşamba köyümüz 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Aynı şekilde Çarşamba köyü yollara hafriyat dökülmek suretiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca Hayme Ana Türbesi'nin karantina süresince ziyarete kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Büyükşehir Belediyesi’nden 55 kişiye Samsunspor forması
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Yeni Malatyasporlu Semih Kaya: "Çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum"
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
Başkan Beyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı
Başkan Beyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşme göz kamaştırıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.