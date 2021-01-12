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Kütahya’da çeşitli suçlara karışan 2 şüpheli yakalandı

12.01.2021 23:30 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret ile silahla tehdit olaylarına karışan 2 şüpheli yakalandı.Cemalettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yerinde meydana gelen kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret olayları ile ayrıca iş yerine ve aracına zarar verme, silahla tehdit olaylarına karışan şüpheliler E.

Kütahya’da kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret ile silahla tehdit olaylarına karışan 2 şüpheli yakalandı.
Cemalettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki iş yerinde meydana gelen kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret olayları ile ayrıca iş yerine ve aracına zarar verme, silahla tehdit olaylarına karışan şüpheliler E. S. (23), ve M.K. (23) Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet, Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1 tabanca ve bu tabancaya ait 3 dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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