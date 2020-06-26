YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ’Covid Denetim Ekipleri’ oluşturuldu

Kütahya’da ’Covid Denetim Ekipleri’ oluşturuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.06.2020 22:08 | Son Güncelleme

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede halk sağlığının korunması, vaka sayısının artmasının önlenmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin Kütahya’da sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için denetim alanları, denetim ekiplerinin personel sayısı ve denetim sayısı artırıldı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede halk sağlığının korunması, vaka sayısının artmasının önlenmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin Kütahya’da sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için denetim alanları, denetim ekiplerinin personel sayısı ve denetim sayısı artırıldı. Bu kapsamda Kütahya Valisi Ali Çelik’in koordinasyonunda 13 ekip 69 personelle ’Covid denetim ekipleri’ oluşturuldu.
Covid-19 denetim ekipleri, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimle bilgilendirildi.
Covid-19 denetim ekipleri; berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, park, piknik alanları gibi yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzları, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonları ve spor merkezlerinde denetim yapacak.
Ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile ilgili bakanlık ve kurumlarca belirlenen tedbirlere riayet edilip edilmediğine dair inceleme ve denetimlerini büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:28
Öğle
13:08
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Kama Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Ordu Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

Akrabalarının evde çektikleri sahnelerle film yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.