YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

27.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, maden sahasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Zülküf Akarsu (43) yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı kamyon, bor maden sahasında rampa çıktığı sırada kayarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdüKütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:49
İkindi
15:45
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Çilek Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Çilek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.