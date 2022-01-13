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Kütahya'da elyaf makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

13.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da elyaf makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir fabrikada elyaf makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Sabri Sarıboğa (25), üretim sırasında elyaf sarma makinesine sıkıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Sarıboğa, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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