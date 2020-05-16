YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ev yangını

Kütahya’da ev yangını

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kütahya’da tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yoncalı Mahallesi’nde Mehmet Tütüncü’ye ait evde yangın çıktı.Dumanları fark eden evdeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kütahya’da ev yangını

Kütahya’da tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yoncalı Mahallesi’nde Mehmet Tütüncü’ye ait evde yangın çıktı.Dumanları fark eden evdeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’da ev yangını

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:38
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:15
Yatsı
21:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.