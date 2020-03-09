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Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kütahya'da firari gasp hükümlüsü yakalandı

Kütahya'da gasp ve silahlı tehditten 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, eğlence mekanında yakalandı.

Kentteki eğlence mekanlarındaki denetimlerini sürdüren Asayiş Şubesi ekipleri, kimliğinin üzerinde olmadığını, adının Serdar E. olduğunu söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının, parmak izi incelemesinden gasp ve silahlı tehdit suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep Yerebakan (40) olduğu, Eskişehir ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki cumhuriyet başsavcılıklarınca arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

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Gasp Gözaltı Kütahya

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