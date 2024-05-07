Kütahya'da iki ebabil, davlumbaz bacasından mutfağa girdi

İlçe merkezindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Engin Göktepe, davlumbazdan gelen sesleri duyunca mutfağa gitti.

Göktepe, davlumbazın kapağını açınca iki kuşla karşılaştı.

Ebabili ilk kez bu kadar yakından gören Göktepe, kuşları incitmeden eline aldı.

Yetkililerle görüşen Göktepe, kuşları koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine teslim edecek.

Engin Göktepe, AA muhabirine, televizyon izlerken mutfaktan gelen sesleri uyduklarını söyledi.

Davlumbazın kapağını açınca kuşlarla karşılaştıklarını belirten Göktepe, "Baktık ilk başta yarasa zannettik. Sonra bunların Fil Suresi'nde de adı geçen kuşlar olduğunu gördük." dedi.





