Kütahya'da iki mahalleye karantina

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenikent ve Gölcük Mahalllerinde 6 pozitif, 4 klinik bulguları Kovid ile uyumlu vaka ve 300 civarı temaslı vatandaş bulunduğu belirtilerek, bu nedenle iki mahallenin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü ile Dumlupınar ilçesine bağlı Yüylük köyündeki karantina uygulamasının da sürdüğü ifade edildi.

