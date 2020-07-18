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Kütahya'da jandarma binasına silahla ateş açan şüpheli yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Vali Ali Çelik: - "Olayda terör şüphesi yok. Çok şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen G.K, henüz belirlenemeyen nedenle binaya doğru pompalı tüfekle birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından güvenlik güçleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli daha sonra teslim oldu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, olayda terör şüphesinin bulunmadığını belirterek, "Çok şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı." dedi.

Olayın yaşanmasının hemen ardından kaçan ve kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını vurgulayan Vali Çelik, "Ekiplerimiz şahsın Köprücek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğunu tespit ettiler. Daha sonra telefonla ulaşılan zanlıyla yapılan müzakereler sonucunda G.K. güvenlik güçlerine teslim oldu." diye konuştu.

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