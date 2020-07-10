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Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.07.2020 23:44 | Son Güncelleme

Kütahya’da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, “silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imal etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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