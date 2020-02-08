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Kütahya’da ’Kadınlarımız meslek sahibi oluyor’ projesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kütahyalı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan ’Kadınlarımız el sanatlarıyla rehabilite ve meslek sahibi oluyor” projesi kapsamında tarihi Ala Ağa Konağı restore edilerek el sanatları eğitim ve üretim merkezi haline getiriliyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ’Kadınlarımız el sanatlarıyla rehabilite ve meslek sahibi oluyor’ proje başvurusu onaylandı.Engelli çocuklarının bakımını üstlenen, dul ve yeterli geliri olmayan, işsiz kadınlar başta olmak üzere Kütahyalı kadınların rehabilite ve meslek sahibi olmalarının amaçlandığı 1 milyon 303 bin TL tutarındaki Kadınların El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor projesi 1 milyon 150 bin TL hibe desteği aldı.Kütahya Valisi Dr.

Kütahya’da ’Kadınlarımız meslek sahibi oluyor’ projesi

Kütahyalı kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan ’Kadınlarımız el sanatlarıyla rehabilite ve meslek sahibi oluyor” projesi kapsamında tarihi Ala Ağa Konağı restore edilerek el sanatları eğitim ve üretim merkezi haline getiriliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ’Kadınlarımız el sanatlarıyla rehabilite ve meslek sahibi oluyor’ proje başvurusu onaylandı.
Engelli çocuklarının bakımını üstlenen, dul ve yeterli geliri olmayan, işsiz kadınlar başta olmak üzere Kütahyalı kadınların rehabilite ve meslek sahibi olmalarının amaçlandığı 1 milyon 303 bin TL tutarındaki Kadınların El Sanatlarıyla Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor projesi 1 milyon 150 bin TL hibe desteği aldı.
Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ın talimatlarıyla, Kütahya Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Ala Ağa Konağı restore edilerek el sanatları eğitim ve üretim merkezi haline getiriliyor.
Tarihi konakta çamur şekillendirme, çini işleme/boyama, çini sırlama, nakış işleme ve iğne oyası atölyeleri olmak üzere toplamda 5 atölye oluşturulacak.
Osmanlı Devleti döneminde şehzadelerin eğitim aldığı, günümüzde birbirinden değerli sanatçıların eserlerine hayat verdiği, Kütahya’nın önemli müzelerine ev sahipliği yapan ve tarihi mirasımızı bugüne aktaran Germiyan Sokağı konakları aslına uygun restore edilerek geleceğe taşınıyor. Proje kapsamında kadınların eğitim faaliyetlerine katılıp atölye çalışmalarını yapacağı tarihi Ala Konağı da Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklarıyla restore edilen o konaklardan sadece biri.
Tarihi konaklarda açılacak olan atölyeler, sergi alanları ve kente özgü ürünlerin satışıyla birlikte Kütahya’nın tarihi dokusunu tüm güzellikleriyle yansıtan Germiyan Sokağı’nda ziyaretçi sayısının artması ve tarihi sokağın canlanıp şehrin cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.
Ziyaretçiler, proje kapsamında oluşturulacak atölyelerde başta çini olmak üzere zanaat ve halk sanatlarını deneyimleme imkânı bulurken Kütahya’ya özgü, şehrin geleneksel ürünlerinin de satışı yapılarak gelir elde edilmesi planlanıyor.
Ayrıca, proje kapsamında 200 kadına çini, nakış, iğne oyası eğitimi verilmesi, bu kadınlardan 100’ünün gelir getirici faaliyette bulunması, 30’unun düzenli gelir getiren bir işte istihdam edilmesi öngörülüyor.

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Simav
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