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Kütahya’da kar temizleme çalışmaları

17.01.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte, Kütahya Belediyesi ekipleri karla mücadelede, 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla harekete geçen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre karla mücadeleye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte, Kütahya Belediyesi ekipleri karla mücadelede, 24 saat esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla harekete geçen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre karla mücadeleye devam ediyor. Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamanın bittiği 18 Ocak 2021 Pazartesi günü, yollarda ve sokaklarda sıkıntı yaşamamaları adına ekipler çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İki vardiya şeklinde 64 kişi gündüz, 64 kişi gece olmak üzere toplam, 128 personel 42 karla mücadele araçları ile birlikte çalışıyor. Yollarda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanında, ana arterler üzerindeki kaldırımlarda da kar küreme ve temizleme çalışmaları sürüyor. İhtiyaç olması durumunda, 112 acil hattı ve Kütahya Belediyesi 153 çözüm masası aracılığı ile vatandaşların sıkıntılarını ekiplere ulaştırabilecekler.

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