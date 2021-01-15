Kütahya’da karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kar yağışı ile ilgili, şehirde yapılan karla mücadele çalışmalarını anlattı. Işık, sabah 05.00’da başlayan ve etkili olan kar yağışı ile ilgili, Kütahya Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı. Tüm ekiplerin, 24 saat nöbet sistemi ile sahada çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Başkan Işık, 64 gündüz, 64 gece olmak üzere toplam, 128 personelin iki vardiya şeklinde tuzlama ve kar süpürme işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Başkan Işık, açıklamasına şöyle devam etti:

“8 adet bıçaklı kamyon, 10 adet yükleme kamyonu, 10 adet kepçe, 4 adet greyder, 4 adet el ile tuzlama ekibi, 2 adet küçük araç ve 4 adet yükleyici toplamda 42 araçlarımızla, karla mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Şehrimizi 2 ana bölgeye ayırdık. Atatürk Bulvarı’nın sağ tarafı ve sol tarafı olmak üzere, iki bölgede ekipler düzenli olarak görevlerini sürdürüyorlar. Gece nöbetçilerimiz 20.30 ile 08.30 saatleri arasında, gündüz ekipleri ise 08.30 ile 20.30 arasında çalışıyor. Vatandaşlarımızdan bir talep yada ihtiyaç olması durumunda, gerek 112 acil hattı, gerekse belediyemiz 153 çözüm masası aracılığı ile ekiplerimize anında ulaşabilecekler. Ekiplerimiz görevlerinin başında. İnşallah kazasız bir kış sezonu geçiririz. Kar yağışı sürdüğü sürece aynı sistem ile çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum.”

