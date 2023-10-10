Kütahya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çukurca beldesinde ikamet eden, zihinsel engelli olduğu belirtilen Selim Ece'nin, 4 Ekim Çarşamba gününden beri eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine kayıp kişiyi bulmak AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Arama kurtarma çalışmalarına, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş ile Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın da katıldı.

Belediye Başkanı Emin Taşgın, gazetecilere, yaklaşık 100 kişinin Ece'yi bulmak için ormanlık alanda çalışma yaptığını söyledi.

Ece'ye sağ ulaşmayı umut ettiklerini belirten Taşgın, "Çalışmalarımız bugün ve yarın da devam edecek. Çevre köylerde de görenler olursa bize ve ekiplere bilgi vermesini rica ediyoruz. Ben burada gönüllü olarak aramaya katılan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

