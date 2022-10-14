Kütahya'da kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da, evlerindeki tesisattan sızan doğal gazdan etkilenen aynı aileye mensup 6 kişi tedavi altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Irak uyruklu aile bireylerinin fenalaştığı yönünde ihbar geldi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilendikleri belirlenen 4'ü çocuk 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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