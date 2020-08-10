Kütahya’da Koronavirüs tedbir ve denetimleri masaya yatırıldı

Kütahya’da Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mevcut çalışmalar, denetimler ve ilave tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

Vali Ali Çelik başkanlığındaki İstişare ve Değerlendirme Toplantısına, Belediye Başkanı Alim Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 6 Ağustos tarihinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen en kapsamlı Covid-19 denetimi, kontrollü sosyal hayat sürecinde belirli periyotlarda tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler ile ilgili kurumların sorumluluk alanlarındaki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda alınacak yeni kararların da görüşüldüğü toplantıda, nişan, nikah, kına, düğün, asker uğurlama, düğün konvoyu gibi etkinliklerde uyulması gereken kurallar, alınan tedbirler ve ilave tedbir konularında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümü ve yönetiminin sağlanması amacıyla Kütahya Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına karar verildi.

