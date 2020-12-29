Kütahya’da "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi

Kütahya’da küçükbaş hayvan varlığının artırılması, üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla hazırlanan ’Köyümde yaşamak için bir ‘sürü’ nedenim var’ projesi kapsamında Kütahya Valiliği ile Ziraat Bankasını temsilen Vali Ali Çelik ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Canay Demirbel tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya’daki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, ekonomik olmayan, düşük hayvan varlığına sahip işletmelerin hayvan sayısının 100 başa çıkartılması, tarım kesiminde halen faaliyet gösteren üreticilerin faaliyet gelirlerinin artırılması, yöresel ırkların geliştirilmesi amacıyla düzenlenen protokol imza töreni Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Kütahya’mızın küçükbaş hayvancılık potansiyelinin gelişimine katkı sağlayacak protokolün şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Uygun koşullarda kredi imkanı

Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandıracak. Proje kapsamında 100 bin TL’ye kadarlık kısmı yüzde 100 sübvansiyonlu, üzerindeki kısmı ise yüzde 4,5 faiz oranıyla gerçekleştirilecek kredi kullanımları 7 yıllık vade ile geri ödenebilecek. Bu kapsamda kullanılabilecek azami kredi limit ise toplam 150 bin TL ile sınırlı olacak.

Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin kredi taleplerini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletmesi gerekiyor. Müdürlük tarafından uygun görülen müracaatlar Ziraat Bankasına iletilecek. Banka tarafından yapılacak son değerlendirme sonrasında ise kredi tutarları anlaşma sağlanan Damızlık İşletmelerinin hesabına aktarılacak.

Valilik tarafından üreticiler için yapılacak protokollerle yem ve zirai ilaçlara ulaşım da ekonomik fiyatlarla gerçekleştirilecek.

Proje ile üreticilerin finansmana erişim kolaylığının sağlanması, düşük faizli kredi kullanımı ile finansman maliyetlerinin düşürülmesi, üretim sürecinde tüm işletme giderlerine uygun maliyetlerle ulaşılması, satış sırasında piyasa fiyatlarının üzerinde fiyat oluşturması hedefleniyor.



