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Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

22.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kütahya'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağış, cadde ve sokaklarda büyük su birikintilerine, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Rögarların taştığı Yunus Emre Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet ve Dumlupınar bulvarlarında biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kütahya Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

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