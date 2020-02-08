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Kütahya’da Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez İlçe Eğitim Kurum Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan Merkez İlçe Eğitim Kurum Müdürleri toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Aybek, İsmail Güven, Mehmet Zorlu ve merkezde bulunan okul idarecileri katıldı.Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ildeki diğer kurumlarla yaptığı çalışmaları, yerel ve ulusal proje çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez İlçe Eğitim Kurum Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda yapılan Merkez İlçe Eğitim Kurum Müdürleri toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Aybek, İsmail Güven, Mehmet Zorlu ve merkezde bulunan okul idarecileri katıldı.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ildeki diğer kurumlarla yaptığı çalışmaları, yerel ve ulusal proje çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Basımı yeni yapılan ve seçmeli ders kitabı olarak ortaokullarda önümüzdeki yıl okutulacak olan "Şehrimiz Kütahya" kitabını tanıtan Başyiğit, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Şube Müdürleri Mehmet Zorlu, İsmail Güven ve İbrahim Aybek bölümleriyle ilgili bazı hususlarda bilgilendirme yapmak amacıyla kısa birer konuşma yaptılar.

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