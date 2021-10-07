YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da "Motivasyon ve Eğitim Tırı"nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

Kütahya'da "Motivasyon ve Eğitim Tırı"nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

07.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da "Motivasyon ve Eğitim Tırı"nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

Motivasyon ve Eğitim Tırı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği köylerdeki çocukları eğlendirdi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı, depremden en çok etkilenen Beşkarış köyünde kurulan konteyner evlerin önünde etkinlik yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, program kapsamında, depremin yoğun olarak hissedildiği Aydınlar, Genişler, Alibey ve Murathanlar'daki okullarda öğrenim gören öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırarak yüzlerini güldürdü.

Armağan, gazetecilere, düzenledikleri programın çocuklara büyük yarar sağladığını söyledi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Armağan, "Deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız gerçekten çok sarsılmışlardı. Deprem ve salgının etkisiyle moralleri düşmüştü. Moral ve motivasyonlarını artırmak için onların yanında olduk. Onların yanında bulunmak bizleri de çok mutlu etti. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek dünyalara bedeldi. Artık onlar korkularıyla değil mutluluklarıyla birlikte yollarına devam edecekler."

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldıYer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldı
Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!Fren yerine gaza basınca... Ölümden saniyelerle kurtuldu!
Kütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldiKütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
12:53
İkindi
16:06
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Simav Anadolu Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.