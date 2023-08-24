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Kütahya’da narkotik operasyonlarında yakalanan 116 şahıstan 6’sı tutuklandı

24.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlardan yakalanan 116 şahıstan 6’sı tutuklanırken, 110 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya’da narkotik operasyonlarında yakalanan 116 şahıstan 6’sı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü birimlerince 1- 23 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma olayları ile ilgili olarak 89 olayda yakalanan 116 şahıstan 6’sı tutuklanırken, 110 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Suç unsuru olarak, 40,17 gram esrar, 141,3 gram skunk, 577,71 gram kokain, 47,77 gram bonzai, bin 141,73 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri, 1 adet ecstasy hap, 167 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 21 adet payp, 1 adet bong ve 193 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Ayrıca 6 Narkorehber faaliyetinde 8 bin 300 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

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