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Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı

16.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da öğrencisinin darbettiği iddia edilen öğretmen yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lisede öğrencisi tarafından darbedildiği öne sürülen öğretmene 5 gün iş göremez raporu verildi.

İddiaya göre, Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Remzi Ö. (53), sınıfta dersle ilgilenmeyen 11. sınıf öğrencisi M.E.Ç'ye (17) isterse kütüphane ya da kantine gidebileceğini söyledi. Bunun üzerine öğretmeniyle tartışan M.E.Ç, Remzi Ö'ye yumruklu saldırıda bulundu.

Yüzünden yaralanan ve Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Remzi Ö'ye 5 günlük iş göremezlik raporu verildi.

Remzi Ö'nün İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini darbeden öğrencisinden şikayetçi olması üzerine, Çocuk Büro Amirliği ekiplerince M.E.Ç'nin kimlik tespiti yapılarak cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındı.

Okul yönetiminin de öğrenciyi disiplin kuruluna sevk ettiği öğrenildi.

Eğitim sendikaları, öğretmenin darbedilmesine tepki gösterdi.

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