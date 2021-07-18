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Kütahya'da otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

18.07.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otomobilin çarptığı çoban yaşamını yitirdi.

E.A. yönetimindeki 34 LA 7585 plakalı otomobil, Günlüce köyü yakınında Emet-Tavşanlı kara yolu Eseler mevkisinde sürüsünü geçirdikten sonra yolun karşısına yürüyen çoban Saim Kaplan'a (63) çarptı.

Kaplan'ın yaralanmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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