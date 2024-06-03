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Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

AA AA
03.06.2024 08:22
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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